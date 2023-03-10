Норвежец Окланд: нам не хватает российских лыжников на Кубке мира

Олимпийский чемпион 2002 года по лыжным гонкам 50-летний норвежец Андерс Окланд высказался о российской лыжнице Веронике Степановой, а также отметил нехватку россиян на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Степанова откровенна, она — личность. Хорошо, когда есть такие лыжники. В конце концов, такими были Петтер Нортуг, Юстина Ковальчик. Нам нужны лыжники из других стран, кроме Норвегии, которые могут смело высказаться и проявить себя. Нам нужны личности.

Вероника — удивительно хорошая лыжница. Нам не хватает российских лыжников на Кубке мира и в марафонах. Но в сложившейся ситуации нет сомнений в том, что их там быть не должно. Мир больше, чем лыжные гонки», — приводит слова Окланда Dagbladet.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).