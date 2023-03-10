Чешский прыгун с трамплина умер в возрасте 36 лет
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Чешская ассоциация лыжного спорта и сноуборда на своей странице в социальной сети объявила о скоропостижной кончине участника Олимпийских игр, бывшего прыгуна с трамплина и тренера национальной команды Чехии Антонина Гайека.
На момент смерти Гайеку было 36 лет. В 111 стартах в рамках Кубка мира в период с 2004 по 2015 год он шесть раз входил в десятку лучших, в основном на гигантском трамплине — шесть в личных соревнованиях и восемь в командных. Лучшим результатом чеха в итоговом общем зачёте Кубка мира является 23-е место в сезоне-2009/2010.
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Антонин Гайек стартовал в трёх дисциплинах: стал седьмым в команде, 21-м на нормальном трамплине и седьмым на большом трамплине.
Причина смерти спортсмена не раскрывается.
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