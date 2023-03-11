Степанова прибыла на «Гонку Легкова». Ранее ей стало плохо на «Чемпионских высотах»

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что она приехала на лыжный фестиваль «Уралхим Гонка Легкова», которая пройдёт 11–12 марта в Пересвете (Московская область). Об этом спортсменка написала в своём телеграм-канале.

Фото: t.me/NikaStepp01

Напомним, Степановой стало плохо после финиша в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область). Спортсменка финишировала девятой, после чего ей потребовалась медицинская помощь. После этого Степанову унесли с финиша.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.