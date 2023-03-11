Александр Большунов снялся с Казанского лыжного марафона

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов не сможет принять участие в Казанском лыжном марафоне, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на организаторов гонки.
Причиной снятия спортсмена с марафона стали личные обстоятельства, которые привели к тому, что Большунов не успел вовремя вылететь в Казань.
Казанский лыжный марафон состоится сегодня, 11 марта. Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем. Помимо Большунова на соревнования заявлены Наталья Непряева, Яна Кирпиченко и другие спортсмены, представляющие сборную России.
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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