Клебо измазался пеной от Gillette и станцевал перед зеркалом. Он стал амбассадором бренда

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Клебо стал амбассадором американского бренда-производителя аксессуаров для бритья и ухода за телом Gillette.

В честь данного события Клебо снялся в рекламном ролике компании.

«Даже без отличной бороды каждый волосок на лице имеет значение для улучшения аэродинамики. Gillette делает меня быстрее, чем когда-либо», — подписал Клебо рекламный ролик.

На прошедшем на ЧМ-2023 Клебо:

Завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;

Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;

Завоевал серебро в скиатлоне;

Занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;

Завоевал золото в эстафете;

Занял второе место в марафоне в классическом стиле.

26-летний Клебо — второй лыжник в истории по количеству титулов на ЧМ. Больше побед на столь высоком уровне одерживал только норвежец Петтер Нортуг. В его активе 13 золотых медалей чемпионатов мира.