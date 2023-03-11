Степанова и Круглов наградили победителей и призёров детских забегов на «Гонке Легкова»
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В Пересвете (Московская область) состоялись детские гонки в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».
Победителей и призёров детских гонок на 1,3 и 5 км медалями, кубками и памятными призами наградили российская лыжница Вероника Степанова, экс-лыжники Никита Крюков и Александр Легков, а также бывшие российские биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов.
Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля пройдут открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.
Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.
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