Степанова и Круглов наградили победителей и призёров детских забегов на «Гонке Легкова»

В Пересвете (Московская область) состоялись детские гонки в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».

Победителей и призёров детских гонок на 1,3 и 5 км медалями, кубками и памятными призами наградили российская лыжница Вероника Степанова, экс-лыжники Никита Крюков и Александр Легков, а также бывшие российские биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля пройдут открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.