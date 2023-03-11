Норвежские лыжники заняли весь топ-10 марафона на этапе Кубка мира в Хольменколлене

В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон в свободном стиле в рамках 11-го этапа Кубка мира-2022/2023. Всю топ-10 международной гонки заняли норвежские лыжники.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.
4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.01,2.
7. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1.45,1.
8. Ховард Мосеби (Норвегия) +1.47,5.
9. Пол Голберг (Норвегия) +1.51,5.
10. Томас Бушер-Йоханнессен (Норвегия) +1.53,3.
Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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