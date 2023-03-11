Александр Кулешов стал победителем забега на 10 км в рамках фестиваля «Гонка Легкова»

В Пересвете (Московская область) состоялась мужская гонка на 10 км в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».

Победителем забега стал представитель Нижегородской области Александр Кулешов. Вторым финишировал участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада) Михаил Девятьяров, а замкнул тройку спортсмен из Московской области Алексей Чирков.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.