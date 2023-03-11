Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Непряева выиграла забег на 20 км на фестивале «Гонка Легкова»

Наталья Непряева выиграла забег на 20 км на фестивале «Гонка Легкова»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира, победительница «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева стала первой в женской гонке на 20 км в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».

Второе место заняла бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова. Замкнула тройку Дарья Непряева, младшая сестра победительницы забега.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Новость по теме
Александр Кулешов стал победителем забега на 10 км в рамках фестиваля «Гонка Легкова»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023