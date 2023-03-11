Наталья Непряева выиграла забег на 20 км на фестивале «Гонка Легкова»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира, победительница «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева стала первой в женской гонке на 20 км в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».

Второе место заняла бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова. Замкнула тройку Дарья Непряева, младшая сестра победительницы забега.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.