Участники лыжного фестиваля «Гонка Легкова» разыграли 1,5 млн рублей
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Стал известен призовой фонд лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова», проходящего в Пересвете (Московская область).
По информации «Матч ТВ», общий фонд соревнований составил 1,5 млн рублей. Все участники турнира, занявшие призовые места, получат призовые. При этом Артём Мальцев и Наталья Непряева, победившие в гонках на 30 и 20 км соответственно, получат по 300 тыс. рублей.
Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.
Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.
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