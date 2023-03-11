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Клебо: похоже, что соперники испугались. Хотелось бы видеть больше иностранцев на марафоне

Клебо: похоже, что соперники испугались. Хотелось бы видеть больше иностранцев на марафоне
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал небольшое количество участников мужской гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, на старт забега вышло 36 спортсменов.

«Было похоже, что соперники испугались. Очень многие иностранные лыжники отказались участвовать в марафоне. Конечно, тяжело бежать марафон спустя шесть дней после гонки на 50 км на чемпионате мира. Вероятно, это тоже повлияло. Хотелось бы видеть в гонке больше иностранцев. И в то же время результаты норвежских лыжников не могут не радовать», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.
4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.01,2.
7. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1.45,1.
8. Ховард Мосеби (Норвегия) +1.47,5.
9. Пол Голберг (Норвегия) +1.51,5.
10. Томас Бушер-Йоханнессен (Норвегия) +1.53,3.

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