Клебо: похоже, что соперники испугались. Хотелось бы видеть больше иностранцев на марафоне

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал небольшое количество участников мужской гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, на старт забега вышло 36 спортсменов.

«Было похоже, что соперники испугались. Очень многие иностранные лыжники отказались участвовать в марафоне. Конечно, тяжело бежать марафон спустя шесть дней после гонки на 50 км на чемпионате мира. Вероятно, это тоже повлияло. Хотелось бы видеть в гонке больше иностранцев. И в то же время результаты норвежских лыжников не могут не радовать», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.

6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.01,2.

7. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1.45,1.

8. Ховард Мосеби (Норвегия) +1.47,5.

9. Пол Голберг (Норвегия) +1.51,5.

10. Томас Бушер-Йоханнессен (Норвегия) +1.53,3.