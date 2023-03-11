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Алёна Баранова стала победительницей забега на 10 км в рамках «Гонки Легкова»

Алёна Баранова стала победительницей забега на 10 км в рамках «Гонки Легкова»
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Российская лыжница Алёна Баранова стала победительницей женской гонки на 10 км в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова», который проходит в Пересвете (Московская область).

Спортсменка прошла 10-километровую дистанцию за 25.57,68. Второе место в этой гонке заняла Мария Лихачёва. Третьей стала российская лыжница Анна Павлюк.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля «Гонка Легкова» состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

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