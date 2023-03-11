Видеообзор марафона на Кубке мира, где в десятку лучших вошли только норвежские лыжники

В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2022/2023. Его победителем стал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, норвежец Симен Хегстад Крюгер.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.
4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.01,2.
7. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1.45,1.
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