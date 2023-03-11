Йохауг — о марафоне на КМ: интерес к гонкам на международном уровне не очень хороший

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о результатах мужской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, первые 10 мест в этой гонке заняли норвежские лыжники.

«Фантастика, что у нас так много хороших лыжников, но интерес к лыжным гонкам на международном уровне, возможно, не очень хороший», — приводит слова Йохауг NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.

6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.01,2.

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1.45,1.