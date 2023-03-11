«Это скорее исключение». В FIS отреагировали на критику результатов марафона на КМ

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Лэмплот высказался о критике мужской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия), в которой первые 10 мест заняли представители Норвегии.

«Это ерунда. Я не знаю, как кто-то может так высказываться о 50-километровой гонке. Это неуважение к тем, кто соревновался и отдал все свои силы. Удивительно это слышать.

Не думаю, что по сегодняшнему результату стоит делать выводы о сезоне. Если вы посмотрите на списки результатов по сезону, то увидите, что намного красочнее. Это скорее исключение, чем правило», — приводит слова Лэмплота NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.