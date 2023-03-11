Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алексей Червоткин и Анастасия Доценко стали победителями Казанского марафона на 50 км

Сегодня, 11 марта, завершился Казанский марафон на 50 км. У мужчин победителем оказался олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин, а у женщин первой стала призёр этапов Кубка мира Анастасия Доценко.

Казанский марафон. 50 км. Мужчины.

1. Алексей Червоткин — 1:56.09,5.

2. Илья Кузнецов +0,4.

3. Владислав Азанов +1,0.

4. Владимир Фролов +1,3.

5. Алмаз Таипов +2,3.

Казанский марафон. 50 км. Женщины.

1. Анастасия Доценко — 2:07.04,0.

2. Наталья Бабчина +0,9.

3. Алёна Перевозчикова +19,8.

4. Ирина Ибрагимова +5.34,5.

5. Рамиля Валеева +9.50,1.

Напомним, российские лыжники и лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.