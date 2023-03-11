Фрида Карлссон и Эбба Андерссон пропустят марафон на КМ из-за болезни

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон и её соотечественница Эбба Андерссон не смогут принять участия в гонке на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия) из-за болезни. Об этом сообщил тренер сборной Стефан Томсон.
«Эбба охрипла, когда проснулась сегодня утром. У Фриды нет серьёзных симптомов, но она чувствует себя болезненно. Мы не хотим рисковать», — приводит слова Томсона Expressen.
Сегодня, 11 марта, прошла гонка на 50 км у мужчин, в которой первые 10 мест заняли представители Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.
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