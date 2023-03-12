Лыжница Наталья Непряева назвала «Гонку Легкова» подготовкой к чемпионату России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева подвела итоги своего выступления в «Гонке Легкова».
Непряева выиграла гонку на 20 км. Второе место заняла бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете Анастасия Кулешова. Замкнула тройку Дарья Непряева — младшая сестра победительницы забега.
«Не скажу, что сегодня для меня была любительская гонка, потому что соперники были у меня всё те же, что и на Кубке России, поэтому рада, что мы с Настей сегодня в таком тандеме проработались. Думаю, и ей, и мне это пойдёт только на пользу, как подготовка к чемпионату России», — сказала Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты.
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