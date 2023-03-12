Крюгер и Холунд втайне от других норвежских лыжников составили план на марафон КМ

Норвежские лыжники Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд вместе спланировали тактику на мужскую гонку на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия).

Напомним, Крюгер и Холунд ушли менять лыжи после третьего круга, в то время как основная часть спортсменов продолжила бежать. Лидирующая группа шла в среднем темпе, поэтому после смены лыж норвежцы смогли наверстать потерянные 15 секунд, а позже – убежать вперёд. Остальные лыжники тем временем ушли менять лыжи, что позволило Крюгеру и Холунду увеличить отрыв от преследователей. В итоге Крюгер выиграл марафон, а Холунд финишировал вторым.

«Гонка на 50 км может быть скучной, но это можно изменить, составив план, который работает. У нас с Сименом было предчувствие, что большинство соперников поменяют лыжи на четвёртом круге. К счастью, тактика сработала», — приводит слова Холунда Dagbladet.

«Мы оба хотели сделать гонку интереснее, более сложной, поэтому придумали план. Это нам помогло», — отметил Крюгер.