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Савелий Коростелёв стал победителем конькового масс-старта на Спартакиаде молодёжи

Савелий Коростелёв стал победителем конькового масс-старта на Спартакиаде молодёжи
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19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках Спартакиады молодёжи, которая проходит в Сыктывкаре. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Анна Кожинова.

Лыжные гонки. Спартакиада молодёжи. Сыктывкар. Масс-старт, свободный стиль

Мужчины, 20 км.

1. Савелий Коростелёв – 45.58,1.
2. Никита Родионов – отставание 1,9 секунды.
3. Александр Бакуров +2,9.
4. Данил Нечипоренко +7,1.
5. Сергей Шаров +15,8.
6. Виктор Иванов +25,1.

Женщины, 20 км.

1. Анна Кожинова – 53.10,7.
2. Виктория Невьянцева – отставание 8,5 секунды.
3. Олеся Ляшенко +16,7.
4. Елизавета Еремеева +30,4.
5. Виктория Глебова +50,1.
6. Екатерина Шибекина +1.04,5.

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