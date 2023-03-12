Савелий Коростелёв стал победителем конькового масс-старта на Спартакиаде молодёжи

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках Спартакиады молодёжи, которая проходит в Сыктывкаре. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Анна Кожинова.

Лыжные гонки. Спартакиада молодёжи. Сыктывкар. Масс-старт, свободный стиль

Мужчины, 20 км.

1. Савелий Коростелёв – 45.58,1.

2. Никита Родионов – отставание 1,9 секунды.

3. Александр Бакуров +2,9.

4. Данил Нечипоренко +7,1.

5. Сергей Шаров +15,8.

6. Виктор Иванов +25,1.

Женщины, 20 км.

1. Анна Кожинова – 53.10,7.

2. Виктория Невьянцева – отставание 8,5 секунды.

3. Олеся Ляшенко +16,7.

4. Елизавета Еремеева +30,4.

5. Виктория Глебова +50,1.

6. Екатерина Шибекина +1.04,5.