Савелий Коростелёв стал победителем конькового масс-старта на Спартакиаде молодёжи
Поделиться
19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв стал победителем масс-старта на 20 км в свободном стиле в рамках Спартакиады молодёжи, которая проходит в Сыктывкаре. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Анна Кожинова.
Лыжные гонки. Спартакиада молодёжи. Сыктывкар. Масс-старт, свободный стиль
Мужчины, 20 км.
1. Савелий Коростелёв – 45.58,1.
2. Никита Родионов – отставание 1,9 секунды.
3. Александр Бакуров +2,9.
4. Данил Нечипоренко +7,1.
5. Сергей Шаров +15,8.
6. Виктор Иванов +25,1.
Женщины, 20 км.
1. Анна Кожинова – 53.10,7.
2. Виктория Невьянцева – отставание 8,5 секунды.
3. Олеся Ляшенко +16,7.
4. Елизавета Еремеева +30,4.
5. Виктория Глебова +50,1.
6. Екатерина Шибекина +1.04,5.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
12:57
-
12:36
-
10:47
-
00:44
-
00:31
-
00:12
- 11 марта 2023
-
23:45
-
23:07
-
20:25
-
18:55
-
18:23
-
17:43
-
17:35
-
16:46
-
16:45
-
16:34
-
16:23
-
16:15
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
14:41
-
14:39
-
14:27
-
12:56
-
11:43
-
03:51
- 10 марта 2023
-
23:43
-
23:16
-
18:38
Партнерский контент