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Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачёта Кубка мира

Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачёта Кубка мира
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Олимпийский чемпион 2022 года швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «Большой хрустальный глобус», досрочно выиграв общий зачёт Кубка мира сезона-2022/2023.

При этом Одерматт имеет шанс побить рекорд по количеству очков, набранных за один сезон у мужчин. До завершения нынешнего розыгрыша Кубка мира осталось пять гонок. В активе 25-летенго Одерматта 1726 очков, а преимущество над ближайшим преследователем составляет 486 очков. В прошлом сезоне победителем общего зачёта также стал Одерматт.

Напомним, ранее победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/2023 у женщин одержала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Ранее спортсменка побила величайший рекорд шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка, на счету которого было 86 побед на этапах Кубка мира. В активе Шиффрин на данный момент 87 побед.

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