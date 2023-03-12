Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачёта Кубка мира

Олимпийский чемпион 2022 года швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «Большой хрустальный глобус», досрочно выиграв общий зачёт Кубка мира сезона-2022/2023.
При этом Одерматт имеет шанс побить рекорд по количеству очков, набранных за один сезон у мужчин. До завершения нынешнего розыгрыша Кубка мира осталось пять гонок. В активе 25-летенго Одерматта 1726 очков, а преимущество над ближайшим преследователем составляет 486 очков. В прошлом сезоне победителем общего зачёта также стал Одерматт.
Напомним, ранее победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/2023 у женщин одержала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Ранее спортсменка побила величайший рекорд шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка, на счету которого было 86 побед на этапах Кубка мира. В активе Шиффрин на данный момент 87 побед.
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