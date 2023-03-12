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Норвежка Хага выиграла марафон на этапе КМ в Хольменколлене, американка Диггинс — 3-я

Норвежка Хага выиграла марафон на этапе КМ в Хольменколлене, американка Диггинс — 3-я
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В Хольменколлене (Норвегия) состоялся женский марафон на 50 км в свободном стиле в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победительницей стала двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежская лыжница Рагниль Хага.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.
5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.
6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.
7. Тириль Уднес Венг, лидер Кубка мира (Норвегия) +23,3.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.31,0.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
12 марта 2023, воскресенье. 12:15 МСК
Окончено
1
Рагниль Хага
Норвегия
2:13:36.1
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+0.3
3
Джессика Диггинс
США
+0.5
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