Хага: в гонке пришлось учиться бежать 50 км. Просто попасть на подиум было бы счастьем
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Норвежская лыжница Рагниль Хага поделилась эмоциями от победы в женском марафоне на 50 км свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023.
«Я хорошо себя чувствовала, но по ходу гонки пришлось учиться проходить 50 км. У меня недостаточно опыта в таких гонках. Я была бы счастлива, если бы просто оказалась на подиуме. Невероятное чувство — пересечь финишную черту первой», — приводит слова норвежской спортсменки NRK.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины
1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.
5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.
6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.
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