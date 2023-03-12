«Призываю FIS изменить правила». Венг эмоционально высказалась о равенстве мужчин и женщин

Норвежка Хейди Венг высказалась о необходимости реформ в лыжных гонках. Ранее она стала 11-й в марафоне на 50 км. Венг считает, что женщины и мужчины не могут бежать одинаковые дистанции, поэтому важно внести изменения в правила.

«Я делаю то, что мне говорят, бегаю гонки. Но я отношусь к тем, кто говорит: «Нет, это не равенство между мужчинами и женщинами». Не понимаю, о чём говорят люди, когда женщины проводят на трассе на 30 минут больше, чем мужчины. Нужно смотреть на результаты по времени, а не по расстоянию.

Я не воспринимаю уменьшение дистанции как оскорбление. Считаю, что мальчики физически сильнее девочек, это просто как само собой разумеющееся. Призываю FIS изменить правила и сделать их как прежде. Не вижу смысла в 50-километровых гонках. У нас получается пройти такую дистанцию, в этом нет ничего страшного, но есть много тех, чьи результаты страдают», — приводит слова Венг VG.