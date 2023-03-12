Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Сегодня, 12 марта, в Осло (Норвегия) завершились соревнования в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
9-й этап. Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль.
10-й этап. Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль.
18 марта – спринт, свободный стиль.
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).
11-й этап. Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль.
12-й этап. Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль.
25 марта – спринт, классический стиль.
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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