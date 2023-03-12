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Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Сегодня, 12 марта, в Осло (Норвегия) завершились соревнования в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

9-й этап. Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль.

10-й этап. Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль.

18 марта – спринт, свободный стиль.

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).

11-й этап. Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль.

12-й этап. Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль.

25 марта – спринт, классический стиль.

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).