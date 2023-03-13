Большунов: после «Чемпионских высот» почувствовал недомогание. Надеюсь подлечиться до ЧР

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о болезненном состоянии после соревнований «Чемпионские высоты».
«После «Чемпионских высот» на второй-третий день почувствовал недомогание. Борюсь с ним пока что. Надеюсь, что до чемпионата России успею подлечиться, восстановиться и смогу пробежать некоторые гонки.
Сегодня не получилось бежать, хотя было большое желание. Я немного приболел. Перед стартом решили с тренером, что лучше не бежать. Когда в болезненном состоянии проводишь гонки, это не очень хорошо для организма. Очень переживаю, но ничего не поделать. Нужно подлечиться и дальше соревноваться», – приводит слова Большунова ТАСС.
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.
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