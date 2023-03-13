Большунов заявил, что не видит разницы по количеству стартов в сравнении с прошлым сезоном

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что количество стартов с участием российских лыжников в текущем сезоне не стало меньше, несмотря на отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Сезон очень быстро прошел. Вроде бы только недавно начали стартовать, а осталось всего несколько соревнований, быстро пролетел сезон. Соревнований было достаточно много. Количество стартов было сопоставимо с тем, что было на Кубке мира и международных турнирах. По стартам выходит одинаково», — приводит слова Большунова ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сообщила, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

