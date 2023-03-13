Расписание 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

14 марта в Драммене (Норвегия) пройдёт 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

14 марта

13:30 — спринт, 1,2 км, классический стиль, женщины, квалификация

14:10 — спринт, 1,2 км, классический стиль, мужчины, квалификация

17:20 — спринт, 1,2 км, классический стиль, женщины, финалы

17:30 — спринт, 1,2 км, классический стиль, мужчины, финалы

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).