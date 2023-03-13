Расписание 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
Поделиться
14 марта в Драммене (Норвегия) пройдёт 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
14 марта
13:30 — спринт, 1,2 км, классический стиль, женщины, квалификация
14:10 — спринт, 1,2 км, классический стиль, мужчины, квалификация
17:20 — спринт, 1,2 км, классический стиль, женщины, финалы
17:30 — спринт, 1,2 км, классический стиль, мужчины, финалы
Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 13 марта 2023
-
11:09
-
09:12
-
00:56
- 12 марта 2023
-
22:52
-
19:00
-
18:52
-
17:16
-
17:02
-
16:48
-
16:31
-
15:22
-
15:01
-
14:50
-
14:30
-
14:13
-
13:37
-
12:57
-
12:36
-
10:47
-
00:44
-
00:31
-
00:12
- 11 марта 2023
-
23:45
-
23:07
-
20:25
-
18:55
-
18:23
-
17:43
-
17:35
-
16:46
-
16:45
-
16:34
-
16:23
-
16:15
-
16:08
Партнерский контент