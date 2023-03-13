Фрида Карлссон пропустит спринтерский этап Кубка мира в Драммене

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, многократный призёр ЧМ в личных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит 12-й, спринтерский этап Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия). У спортсменки до сих пор наблюдаются лёгкие симптомы простуды, она будет планомерно готовиться к домашнему этапу КМ в Фалуне (Швеция). Соревнования пройдут с 17 по 19 марта.

Напомним, Карлссон снялась с 50-километрового марафона на 11-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за недомогания.

«После утренней тренировки она ещё не чувствует себя готовой на 100%. Она едет домой из Норвегии, чтобы перезарядиться перед соревнованиями в Фалуне», — сообщила Шведская лыжная ассоциация.

12-й этап КМ в Драммене пройдёт 14 марта. Он состоит из спринтерских гонок в классическом стиле.