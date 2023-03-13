Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Лучше проявлять слабость, чем обманывать себя и других». Ступак опубликовала новый пост

«Лучше проявлять слабость, чем обманывать себя и других». Ступак опубликовала новый пост
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новый пост с философским высказыванием.

«Когда ты открытый человек, люди расценивают это как слабость… Пусть будет так. Лучше проявлять порой слабость, чем обманывать себя и других», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

28-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.

Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову», — заявила россиянка.

«Ко мне нужен особый подход». Российская лыжница решила тренироваться отдельно от сборной «Ко мне нужен особый подход». Российская лыжница решила тренироваться отдельно от сборной
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023