Австрия, Германия и Швейцария отозвали апелляции на избрание Элиаша президентом FIS

Федерации лыжных видов спорта Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии отозвали апелляцию на избрание президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) 60-летнего шведа Йохана Элиаша, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, 26 мая 2022 года шведский бизнесмен Элиаш был единогласно и безальтернативно переизбран на пост президента FIS в рамках конгресса организации в Милане. Представители 15 национальных федераций покинули зал в знак протеста. Позднее член Федерации лыжного спорта Германии Стефан Шварцбах заявил, что выборы были неправомочными, так как у делегатов была возможность проголосовать только за Элиаша. Результат был объявлен единогласным при том, что на самом деле швед получил 70 голосов из 126. Апелляцию подали Лыжные федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии.
Слушания в CAS прошли 5 декабря 2022 года. Интересно, что, так как иск отозвали, оспариваемое решение конгресса FIS о назначении Элиаша президентом организации ещё на четыре года официально остаётся в силе.
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