Линн Сван вслед за Фридой Карлссон снялась с этапа Кубка мира в Драммене из-за болезни

Обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, шведская лыжница Линн Сван пропустит 12-й, спринтерский этап Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия). У спортсменки появились симптомы простуды во время перелёта в Норвегию, сообщает Aftonbladet. В данный момент лыжница возвращается в Швецию.

12-й этап КМ в Драммене пройдёт 14 марта. Он состоит из спринтерских гонок в классическом стиле.

Отметим, что ранее по тем же причинам с этапа в Драммене снялась другая шведка — чемпионка мира 2019 года в эстафете, многократный призёр ЧМ в личных гонках Фрида Карлссон.

Сван не принимала участия в 12-м этапе КМ, который прошёл в Хольменколлене (Норвегия). Она взяла паузу после выступления на ЧМ.