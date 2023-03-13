До завершения сезона на Кубке мира — 2022/2023 по лыжным гонкам осталось четыре этапа. Российские лыжники полностью пропустят этот международный сезон в связи с решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), которая придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как вы считаете, вернут ли российских лыжников на Кубок мира в сезоне-2023/2024?»
Ранее в марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) весь топ-10 заняли норвежцы. Это вызвало бурную реакцию лыжной общественности. «Это не та картина, которую мы хотели бы увидеть в Хольменколлене на 50 км. Скучно и грустно на это смотреть», — заявил после гонки двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг.
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