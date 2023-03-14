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Кристине Ставос Шистад выиграла квалификацию спринта на 12-м этапе Кубка мира

Кристине Ставос Шистад выиграла квалификацию спринта на 12-м этапе Кубка мира
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия).

Шистад показала результат 2.54,29. Второе место по итогам гонки заняла Хедда Эстберг Амундсен. Замкнула тройку призёров Йонна Сундлинг.

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.54,29.
2. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 3,66 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +3,67.
4. Тириль Уднес Венг(Норвегия) +3,94.
5. Надин Фендрих (Швейцария) +4,58
6. Лаура Гиммлер (Германия) +4,68

Четвертьфинальные спринтерские забеги у женщин начнутся около 16:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 12, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
14 марта 2023, вторник. 13:30 МСК
Окончено

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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