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Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на 12-м этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в квалификации спринта классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия).

Клебо показал результат 2.30,53. Второе место по итогам гонки занял француз Жуль Шаппа. Замкнул тройку призёров норвежец Эвен Нортуг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Квалификация. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)— 2.30,53.

2. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 1,61 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,86.

4. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) +2,93.

5. Эдвин Ангер (Швеция) +3,16.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +3,37.

6. Тео Шели (Франция) +3,37.

8. Симоне Мочеллини (Италия) +3,49.

Четвертьфинальные спринтерские забеги у мужчин начнутся около 16:30 мск.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).