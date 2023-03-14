Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на 12-м этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в квалификации спринта классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия).
Клебо показал результат 2.30,53. Второе место по итогам гонки занял француз Жуль Шаппа. Замкнул тройку призёров норвежец Эвен Нортуг.
Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Квалификация. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)— 2.30,53.
2. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 1,61 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,86.
4. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) +2,93.
5. Эдвин Ангер (Швеция) +3,16.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +3,37.
6. Тео Шели (Франция) +3,37.
8. Симоне Мочеллини (Италия) +3,49.
Четвертьфинальные спринтерские забеги у мужчин начнутся около 16:30 мск.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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