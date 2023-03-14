Бородавко: решение об участии Большунова будет приниматься непосредственно перед ЧР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что участие Александра Большунова в чемпионате страны по лыжным гонкам будет обсуждаться перед началом турнира.
Соревнования пройдут с 17 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
«Все спортсмены здоровы и готовы к соревнованиям, кроме Большунова. Александр только сегодня приступил к тренировкам, первый раз вышел на занятия. У него была небольшая простуда. Решение о его участии в отдельных гонках будет приниматься непосредственно перед турниром. Ещё раз подчеркну: Большунов приедет в Тюмень 15-го числа, я приеду 16-го. И мы будем решать по его участию в отдельных гонках прямо перед соревнованиями. Будем смотреть по самочувствию и состоянию», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
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