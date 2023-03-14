Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: решение об участии Большунова будет приниматься непосредственно перед ЧР

Бородавко: решение об участии Большунова будет приниматься непосредственно перед ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что участие Александра Большунова в чемпионате страны по лыжным гонкам будет обсуждаться перед началом турнира.

Соревнования пройдут с 17 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

«Все спортсмены здоровы и готовы к соревнованиям, кроме Большунова. Александр только сегодня приступил к тренировкам, первый раз вышел на занятия. У него была небольшая простуда. Решение о его участии в отдельных гонках будет приниматься непосредственно перед турниром. Ещё раз подчеркну: Большунов приедет в Тюмень 15-го числа, я приеду 16-го. И мы будем решать по его участию в отдельных гонках прямо перед соревнованиями. Будем смотреть по самочувствию и состоянию», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все! Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023