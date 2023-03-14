Большунов сообщил, что не будет завершать сезон из-за слабого физического состояния

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своём состоянии перед стартом чемпионата России по лыжным гонкам. После турнира «Чемпионские высоты» спортсмен сообщил, что почувствовал недомогание.

«Вчера первый день потренировался, сегодня второй. Постепенно выхожу из этого состояния. Пока не могу сказать, все ли гонки побегу, потому что состояние сейчас непонятное. Будем решать уже на месте.

Желание досрочно закончить сезон? Нет, это не про меня», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.