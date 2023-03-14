Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на этапе Кубка мира в Драммене
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия).
Йоханнес Клебо показал результат 2.30,53. Второе место занял норвежец Эрик Вальнес. Бронзу завоевал француз Ришар Жув.
Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.31,7.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,8 секунды.
3. Ришар Жув (Франция) +2,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 12, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
14 марта 2023, вторник. 17:32 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:31.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.8
3
Ришар Жув
Франция
+2.2
Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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