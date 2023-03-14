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Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на этапе Кубка мира в Драммене

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023 в Драммене (Норвегия).

Йоханнес Клебо показал результат 2.30,53. Второе место занял норвежец Эрик Вальнес. Бронзу завоевал француз Ришар Жув.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.31,7.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 1,8 секунды.

3. Ришар Жув (Франция) +2,2.

Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.