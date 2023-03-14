Шистад: сегодня я чувствовала себя хорошо и воспользовалась этим

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад прокомментировала свою победу в классическом спринте на 1,2 км на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
«Нет ничего лучше этого. Сегодня я чувствовала себя хорошо и воспользовалась этим», — сказала норвежка в интервью TV2.
«Насколько приятно было победить Йонну (Сундлинг. — Прим. «Чемпионата»)? Всегда приятно побеждать. Было очень приятно гулять по Драммену и ещё приятнее ехать так быстро», — добавила Шистад в интервью ещё одному норвежскому изданию NRK.
В гонке Шистад показала результат 2.49,3. Второе место досталось шведке Йонне Сундлинг (2.50,6). Бронзу завоевала ещё одна норвежка Тириль Уднес Венг (2.51,2).
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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