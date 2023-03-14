Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих сместила с вершины Дальквист

В Драммене (Норвегия) прошёл женский спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира. Его победительницей стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг. Бронза досталась ещё одной представительнице Норвегии Тириль Уднес Венг.

По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в спринтерском зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

Надине Фендрих (Швейцария) — 678 Майя Дальквист (Швеция) — 673 Йоханна Хагстрём (Швеция) — 644 Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 626 Джулия Керн (США) — 564 Лаура Гиммлер (Германия) — 546 Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 540 Эмма Рибом (Швеция) — 509 Джессика Диггинс (США) — 445 Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 438