Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих сместила с вершины Дальквист
Поделиться
В Драммене (Норвегия) прошёл женский спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира. Его победительницей стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг. Бронза досталась ещё одной представительнице Норвегии Тириль Уднес Венг.
По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в спринтерском зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
- Надине Фендрих (Швейцария) — 678
- Майя Дальквист (Швеция) — 673
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 644
- Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 626
- Джулия Керн (США) — 564
- Лаура Гиммлер (Германия) — 546
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 540
- Эмма Рибом (Швеция) — 509
- Джессика Диггинс (США) — 445
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 438
Комментарии
- 14 марта 2023
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:39
-
17:37
-
17:24
-
16:45
-
16:31
-
14:11
-
13:40
-
12:12
- 13 марта 2023
-
22:43
-
21:07
-
19:47
-
18:26
-
17:46
-
17:26
-
11:09
-
09:12
-
00:56
- 12 марта 2023
-
22:52
-
19:00
-
18:52
-
17:16
-
17:02
-
16:48
-
16:31
-
15:22
-
15:01
-
14:50
-
14:30
-
14:13
Партнерский контент