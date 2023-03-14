Видеообзор победы Клебо в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене

В Драммене (Норвегия) состоялся мужской спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Клебо возглавляет общий зачёт Кубка мира с 2158 очками. Второе место занимает его соотечественник Пол Голберг (1934). На третьей строчке расположился итальянец Федерико Пеллегрино (1329).

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноубординга (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за военных действий на Украине.