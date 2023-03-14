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Видеообзор уверенной победы Кристине Ставос Шистад в спринте на этапе КМ в Драммене

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на 1,2 км на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Кубок мира. Спринт. 1,2 км. Женщины. Драммен

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.49,3.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 1,3 секунды.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1,9.

4. Лаура Гиммлер (Германия) + 2,2.

5. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) + 4,6.

6. Джулия Керн (США) + 9,7.

Напомним, российские и белорусские лыжницы отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).