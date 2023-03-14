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Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Жув ворвался в тройку

В Драммене (Норвегия) состоялся мужской спринт классическим стилем на 1,2 км в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 922 очка.

2. Лука Шанава (Франция) — 687.

3. Ришар Жув (Франция) — 645.

4. Пол Голберг (Норвегия) – 631.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 605.

6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 592.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 589.

8. Бен Огден (США) — 469.

9. Рено Же (Франция) — 465.

10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 449.