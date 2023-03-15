Большунов не побежит большую эстафету на Чемпионате России

Сегодня, 15 марта, Федерацией лыжных гонок России был опубликованы заявочные листы грядущего Чемпионата России. На сайте федерации появился полный список спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях.
Как стало известно, сборная команда Архангельской области не побежит большую эстафету — в заявке на гонку нет ни одного представителя региона, в том числе отсутсвует трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Напомним, после турнира «Чемпионские высоты» Большунов сообщил, что почувствовал недомогание, однако позднее заявил о своей готовности учавстовать в соревнованиях Чемпионата России.
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюмени.
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