В списке допущенных на чемпионат России по лыжным гонкам нет биатлонистов

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который пройдёт с 17 по 27 марта в Тюменской области.

Примечательно, что в списке не оказалось российских биатлонистов. Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщал, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на чемпионате России по лыжным гонкам. В группе Истомина в нынешнем сезоне тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.