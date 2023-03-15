Истомин: не могу сказать, почему биатлонистов нет в заявке на ЧР по лыжам

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин высказался об отсутствии спортсменов из своей группы в списке допущенных до чемпионата России по лыжам.

«Мы заявляли двух девочек – Екатерину Носкову и Елизавету Каплину. Не могу сказать, почему их нет в списке. Честно говоря, даже не знаю, что это за список. Возможно, они будут заявлены как-то иначе. Девочки должны быть заявлены от Ханты-Мансийского автономного округа, от участия в чемпионате России в Тюмени они не отказывались», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сегодня, 15 марта, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России, и российских биатлонистов в списке не оказалось. Ранее Артём Истомин сообщал, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на соревнованиях. В группе Истомина в нынешнем сезоне тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам пройдёт с 17 по 27 марта в Тюменской области.