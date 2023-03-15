Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев: заявку на биатлонисток мы подадим отдельно

Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев сообщил, что заявки на участие биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной в чемпионате России будут поданы позднее.

«Дедлайн по подаче официальных заявок на чемпионат России по лыжным гонкам – 17 марта. К этому времени мы подадим окончательную заявку. На биатлонисток Екатерину Носкову и Елизавету Каплину будет отдельная заявка, поскольку у них нет RUS-пунктов, на основе которых осуществляется допуск спортсменов до чемпионата страны», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее стало известно, что в списке допущенных к участию в чемпионате России по лыжным гонкам нет биатлонистов. Ранее Артём Истомин сообщал, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на соревнованиях.