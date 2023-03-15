Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев: заявку на биатлонисток мы подадим отдельно

Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев сообщил, что заявки на участие биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной в чемпионате России будут поданы позднее.
«Дедлайн по подаче официальных заявок на чемпионат России по лыжным гонкам – 17 марта. К этому времени мы подадим окончательную заявку. На биатлонисток Екатерину Носкову и Елизавету Каплину будет отдельная заявка, поскольку у них нет RUS-пунктов, на основе которых осуществляется допуск спортсменов до чемпионата страны», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ранее стало известно, что в списке допущенных к участию в чемпионате России по лыжным гонкам нет биатлонистов. Ранее Артём Истомин сообщал, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на соревнованиях.
- 15 марта 2023
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
11:30
-
11:23
-
11:18
-
10:25
-
10:16
-
10:15
- 14 марта 2023
-
21:01
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:39
-
17:37
-
17:24
-
16:45
-
16:31
-
14:11
-
13:40
-
12:12
- 13 марта 2023
-
22:43
-
21:07
-
19:47
-
18:26
-
17:46
-
17:26
-
11:09
-
09:12
-
00:56
- 12 марта 2023
-
22:52
-
19:00