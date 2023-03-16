На Югорский марафон заявились иностранные лыжники

Десять иностранных лыжников заявились на Югорский марафон, который пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске.
Девять спортсменов заявилось из Казахстана, один — из Словакии, сообщили в оргкомитете марафона. Всего на Югорский марафон зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России — от Санкт-Петербурга до Камчатки. На главную дистанцию – коньковый марафон – заявился 681 участник, но регистрация ещё продолжается.
Напомним, что главными звёздами Югорского марафона в нынешнем году станут олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов. В прошлом году Латыпов был близок к победе на Югорском марафоне, но в борьбе на финише уступил олимпийскому призёру Олимпиады в Пекине в лыжных гонках Ивану Якимушкину.
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