На Югорский марафон заявились иностранные лыжники

Десять иностранных лыжников заявились на Югорский марафон, который пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске.

Девять спортсменов заявилось из Казахстана, один — из Словакии, сообщили в оргкомитете марафона. Всего на Югорский марафон зарегистрировались более 2300 участников из 40 регионов России — от Санкт-Петербурга до Камчатки. На главную дистанцию – коньковый марафон – заявился 681 участник, но регистрация ещё продолжается.

Напомним, что главными звёздами Югорского марафона в нынешнем году станут олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов. В прошлом году Латыпов был близок к победе на Югорском марафоне, но в борьбе на финише уступил олимпийскому призёру Олимпиады в Пекине в лыжных гонках Ивану Якимушкину.