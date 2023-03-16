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Расписание 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 17 по 19 марта в Фалуне (Швеция) пройдёт 13-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

17 марта

14:00 — женщины, 10 км, классический стиль, индивидуальная гонка

15:45 — мужчины, 10 км, классический стиль, индивидуальная гонка

18 марта

12:50 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация

13:30 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация

16:40 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал

16:50 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал

19 марта

13:15 — смешанная эстафета, 4х5 км, свободный стиль

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).