Расписание 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 17 по 19 марта в Фалуне (Швеция) пройдёт 13-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 17 марта
14:00 — женщины, 10 км, классический стиль, индивидуальная гонка
15:45 — мужчины, 10 км, классический стиль, индивидуальная гонка
- 18 марта
12:50 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация
13:30 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, квалификация
16:40 — женщины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал
16:50 — мужчины, 1,4 км, свободный стиль, спринт, финал
- 19 марта
13:15 — смешанная эстафета, 4х5 км, свободный стиль
Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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