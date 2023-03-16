Александр Большунов: немецкий бренд не расторгал контракт со сборной России по лыжам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о своём статусе в российском спорте, а также сообщил, что немецкий бренд перчаток Kinetixx продолжает сотрудничество с лыжной сборной России.

«Я — особенный спортсмен? Называть меня будут люди, наблюдающие за соревнованиями, специалисты, болельщики. Мне ещё нужно поработать.

Что касается того, возможно ли завоёвывать победы с новыми технологиями, но без таланта, я считаю, что можно добиться лишь определённых успехов. Всё же талант и сопутствующие должны быть, иначе достижений не будет.

Kinetixx больше не сотрудничает с российской командой? Бренд не расторгал с нами контракт, продолжает работать со сборной России», — приводит слова Большунова «Татар-информ».